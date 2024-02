Güterwaggon ging in Flammen auf: Zugstrecke musste gesperrt werden

Kurz nach 7 Uhr stellte der Lokführer eines Eilzuges am Bahnhof Wald am Schoberpaß während der Vorbeifahrt an einem stehenden Güterzug fest, dass es am ersten Rundholzwaggon zu einem Brand gekommen war und verständigte die ÖBB Notfallkoordination Villach. Diese Koordinationsstelle verständige wiederum die Feuerwehr und die Polizei.

Rundholzwaggon betroffen

Vom Brandgeschehen waren rund 15 Stück Rundholz am, unmittelbar hinter der Lok befindlichen, Rundholzwaggon betroffen. Der Brand konnte von der Freiwilligen Feuerwehr Wald am Schoberpaß (2 Fahrzeuge, 9 Kräfte) gelöscht werden. Die ÖBB-Südbahnstrecke war bis 8.24 Uhr für den Zugverkehr gesperrt.