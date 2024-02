Erstmals seit Corona: Althofener Faschingsumzug findet wieder statt

Buntes Treiben herrscht am Faschingssamstag in der Innenstadt Althofens: Die Faschingsgilde Althofen veranstaltet am 10. Februar, um 13 Uhr, einen großen Umzug. „Im Jahr 2019 fand der letzte Faschingsumzug in Althofen statt. Wir freuen uns außerordentlich, dass die Faschingsgilde heuer einen Umzug organisiert und laden alle herzlich ein, sich anzuschließen und Teil dieses besonderen Tages zu sein“, sagt Bürgermeister Walter Zemrosser.

So verläuft der Umzug

Die Umzugsteilnehmenden starten am Parkplatz der Firma FLEX und ziehen mit bunten Kostümen, fröhlicher Musik und ausgelassener Stimmung über den Hauptplatz, durch die Kreuzstraße sowie über die 10.-Oktober-Straße und biegen nach der zweiten Runde in die Christalnikstraße wieder Richtung FLEX ab. Im Anschluss findet im Stadtpark eine ausgelassene Faschingsparty statt. „Wir hoffen auf große Resonanz. Die Besucher sollen sich vergnügen und viel Spaß und jede Menge Freude mitbringen“, lädt Carsten Passiel, Präsident der Faschingsgilde Althofen, ein.

Autofahrer müssen mit Wartezeiten rechnen

Aufgrund des Umzugs ist mit Wartezeiten für Autofahrer zu rechnen. Seitens der Stadtgemeinde Althofen ergeht daher die Bitte, im Zeitraum von 13 bis 15 Uhr die Innenstadt Althofens großräumig zu umfahren.

In der Eisdisco werden Krapfen verteilt

Die Stadtgemeinde Althofen lädt außerdem am 10. Februar von 14 bis 17 Uhr zur Eisdisco in die Stadthalle Althofen. Der Eintritt ist frei. Da die Eisdisco am Faschingssamstag über die Bühne geht, „sind verkleidete Schlittschuhläufer herzlich willkommen“, lässt die Stadtgemeinde ausrichten. Zudem gibt es für jeden, der sich mit Kostümierung auf die Eisfläche wagt, eine süße Aufmerksamkeit in Form eines Krapfens. Nach dem Umzug macht sich auch eine Abordnung der Faschingsgilde auf den Weg in die Stadthalle, um die Krapfen zu verteilen.