Nach Pleite: Kinderschuhe Richter wird weitergefÃ¼hrt

Veröffentlicht am 1. Februar 2024, 11:28 / ©Pexels.com

Die „Richter-Schuhe“ sind für viele fast schon mit Tradition verbunden. Nach einer Insolvenz stand das Kinderschuh-Unternehmen kurz vor dem Aus, aber nun die Wende. „Europas ältestes und traditionsreichstes Kinderschuh-Unternehmen bleibt bestehen. Wir arbeiten fleißig daran, euch schon bald wieder den gewohnten Service bieten zu können“, teilt Richter-Schuhe die guten Neuigkeiten mit.

Sanierungsplan angenommen

„Sanierungsplan der Ferdinand Richter GmbH & Co KG („Richter-Schuhe“) wurde angenommen. Die Gläubiger mit anerkannten Forderungen in der Höhe von rund EUR 3 Mio. erhalten in den kommenden zwei Jahren eine Gesamtquote von 20 Prozent“, berichtet auch der Alpenländische Kreditorenverband (AKV). Das Unternehmen wird demnach fortgeführt.

8 Millionen Euro Passiva

Aber mal zu den Anfängen der Insolvenz der Ferdinand Richter GmbH & Co KG: Das Kinderschuh-Unternehmen musste im November 2023 das Insolvenzverfahren beim Landesgericht für Graz einleiten. Die Passiva beliefen sich auf fast 8 Millionen Euro, die Aktiva auf rund eine Million Euro. Eine Lösung musste her, sonst hätte das Unternehmen schließen müssen.

Neuer Investor

Laut AKV konnte sich darauf geeinigt werden, dass ein ausländischer Investor in das Unternehmen einsteigt, wodurch eine Sanierung erst möglich wurde. „Die intensiven Bemühungen zur Beibringung der kurzfristig erforderlichen weiteren Finanzierung waren erfolgreich, womit letztlich eine betriebswirtschaftlich vertretbare Fortführung darstellbar wurde. Es erfolgen derzeit der stete Abruf und die Anlieferung der in Fernost produzierten Ware für die Frühjahr- und Sommerkollektion 2024, sodass die fristgerechte, zeitnahe Auslieferung an die Kunden der Schuldnerin erfolgen kann.“

Probleme mit Covid-Förderung

„Im Insolvenzverfahren wurden Forderungen in der Höhe von EUR 5.879.612,85 angemeldet, welche mit einem Betrag von EUR 3.018.890,84 anerkannt wurden. Die Bestreitung betrifft insbesondere eine Forderung der COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes GmbH über EUR 2.446.322,97, wobei sich dieser Betrag aus – behaupteterweise – unberechtigt erhaltenen COVID-19-Förderungen zusammensetzt. Laut Steuerberater und Wirtschaftsprüfer stelle sich der Rechtsstandpunkt der COFAG (aus mehreren Gründen) als unrichtig dar. Die Bemühungen hier eine Regelung zu finden, konnten noch nicht abgeschlossen werden“, erklärt der AKV die Probleme rund um die Covid-19-Förderung.

Jobs wackeln

Im Unternehmen in Österreich werden aktuell 14 Dienstnehmer beschäftigt. Die slowakische Tochtergesellschaft, Richter Slovakia s.r.o., beschäftigte – bei Insolvenzeröffnung – 67 Mitarbeiter. Hier werde laut AKV die Reduktion des Beschäftigtenstandes veranlasst.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.02.2024 um 11:42 Uhr aktualisiert