Wörthersee teils rot verfärbt: „Ist das Öl?“

Eine rötlich-bräunliche Schicht hat sich wieder einmal am Wörthersee in der Klagenfurter Ostbucht gebildet. Eine Leserin hat uns ein Foto dazu geschickt mit der Frage, ob das denn Öl sei. Wir können aber entwarnen: Es handelt sich jedoch nicht um giftige Chemikalien oder ähnliche Verunreinigungen.

„Rotalge“ kommt zu dieser Jahreszeit „gerne“ an die Oberfläche

Bei der rötlich-bräunlichen Verfärbung handelt es sich nämlich um die im Wörthersee heimische Burgunderblutalge (auch „Rotalge“). Diese lebt üblicherweise eher in tieferen Ebenen des Sees, zu dieser Jahreszeit könne es aber sein, dass sie an die Oberfläche komme und sich in der Bucht ansammle. Vor allem im Winter und während Zirkulationsphasen könne sie massenhaft vorkommen und dementsprechend auch den See rötlich färben, weiß das Seenforschungsinstitut. Tiere sollten aus Sicherheitsgründen das Wasser nicht trinken, wenn die Alge sichtbar an der Oberfläche schwimmt.