Mit 80 durch die 30er-Zone gerast: „Wiederholungstäter“ geschnappt

Veröffentlicht am 1. Februar 2024, 11:57 / ©LPD Kärnten

Am 31. Jänner 2024, kurz nach 16 Uhr Uhr, beobachteten zwei Beamte der Polizei Innsbruck einen Autofahrer, wie er in Innsbruck vom Schusterbergweg kommend in die Dörrstraße einbog und sein Fahrzeug beschleunigte. Mit Hilfe der Video-Geschwindigkeitsüberwachung konnte festgestellt werden, wie der 21-Jährige die Geschwindigkeit im Bereich Dörrstraße auf 127 km/h steigerte.

Durch 30er-Zone gerast

In weiterer Folge bog der er in die Josef-Wilberger-Straße – eine 30er Zone – ab und beschleunigte seinen Wagen erneut, wobei eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h gemessen wurde. Der Raser konnte im Anschluss angehalten werden und musste sich einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterziehen. Im Zuge dessen wurde dem jungen Fahrer sein vorläufiger Führerschein, den er erst seit einer Woche wieder besaß, an Ort und Stelle abgenommen.

„Wiederholungstäter“ angezeigt

Bereits im Dezember wurde dem Autofahrer – ebenfalls durch Beamte der VI Innsbruck – der Führerschein aufgrund „Fahren unter Drogeneinfluss“ abgenommen. Der 21-Jährige wird an die zuständige Verwaltungsbehörde angezeigt.