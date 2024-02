Spannung und Vorfreude auf Kärntner Derby in der Meistergruppe

Nach dem Ende des Grunddurchgangs liegt der LPSV Kärnten mit 12 Punkten an der Tabellenspitze, gefolgt von Panthera Graz mit 11 Punkten, 1. FSV Wels und dem CFFC beide mit 9 Punkten. Während der CFFC und Wels, auf dem Transfermarkt vor Beginn der Meistergruppe noch aktiv waren, setzten die beiden führenden Mannschaften, LPSV Kärnten und Panthera Graz, auf Kontinuität. Die Villacher gehen als ungeschlagener Tabellenführer in die Meistergruppe und treffen gleich am ersten Spieltag auf den CFFC aus Klagenfurt. Das Hinspiel endete mit einem knappen 8:6-Sieg für den LPSV Kärnten. Klagenfurt konnte in der Schlussphase mit zwei Toren durch den Flying Goalkeeper das Ergebnis verbessern, bleibt jedoch klarer Außenseiter. Der LPSV Kärnten ist seit über zwei Jahren in Heimspielen ungeschlagen und gilt daher als Favorit. Doch wie es in Derbys üblich ist, dürfte die Partie von besonderen Emotionen geprägt sein. Über Anregung der Klagenfurter und Unstimmigkeiten um den Spieltermin werden keine Schiedsrichter aus Kärnten eingesetzt.

In der Parallelpartie empfängt Panthera Graz eine neu aufgestellte Mannschaft aus Wels. Panthera gilt als eines der besten Kollektive mit einer starken mannschaftstaktischen Note und hat die wenigsten Gegentreffer der Liga kassiert. Die Welser hingegen setzen vor allem auf starke Einzelkönner. Die Partie verspricht ein interessantes Duell zwischen Kollektiv und Individualität. Die Fans dürfen sich also auf einen spannenden Start in die Meistergruppe freuen, bei dem nicht nur um Punkte, sondern auch um die Ehre in Kärnten gekämpft wird. Das Kärntner Derby zwischen dem LPSV Kärnten und dem CFFC wird zweifellos die Aufmerksamkeit der Futsal-Enthusiasten auf sich ziehen. „Wir haben den Grunddurchgang sehr souverän bestritten und stehen klar auf Platz 1. Aufgrund der Punkteteilung wird es jetzt aber noch einmal richtig spannend und wir können uns ganz sicher nicht zurücklehnen. Wir bauen in der Meistergruppe und ganz besonders im Derby auf unsere Heimstärke und die volle Unterstützung der Fans. Wir haben derzeit keine Ausfälle und wollen gleich gegen Klagenfurt zeigen, wo wir hinwollen“, erklärt Stephan Brozek, Sektionsleiter LPSV Kärnten.

Spielplan Meistergruppe So, 04.02.24 1 Panthera Graz : 1. FSV Wels 13:00 Uhr So, 04.02.24 1 LPSV-Kärnten : Carinthia Flamengo Futsal Club 18:00 Uhr Sa, 10.02.24 2 LPSV-Kärnten : 1. FSV Wels 18:00 Uhr So, 11.02.24 2 Panthera Graz : Carinthia Flamengo Futsal Club 10:00 Uhr So, 18.02.24 3 LPSV-Kärnten : Panthera Graz 18:00 Uhr So, 18.02.24 3 1. FSV Wels : Carinthia Flamengo Futsal Club 18:00 Uhr

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.02.2024 um 15:07 Uhr aktualisiert