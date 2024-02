Marktgemeinde Seeboden testet E-Nutzfahrzeug für den Wirtschaftshof

So wurden die Leistungen und Services des Wirtschaftshofes für die Verwendung von E- Fahrzeugen, ergänzend zu vielen anderen Bereichen innerhalb der Gemeinde, evaluiert. Der Wirtschaftshof zeigt sich zufrieden und eine Umstellung wäre denkbar. Die Bedienung ist einfach und die Reichweite wird als ausreichend betrachtet, die notwendige Infrastruktur wie Ladestationen sind leicht herstellbar, heißt es in einer Aussendung. Mittlerweile gibt es schon eine breite Palette an E-Nutzfahrzeuge am Markt. Wichtig ist es beim Fahrzeugkauf auf das tatsächliche Einsatzgebiet zu achten. Den höheren Anschaffungskosten gegenüber einem Verbrennungsmotor stehen meist deutlich geringere laufende Kosten für Wartung und Betrieb gegenüber. Die KEM Millstätter See erklärt, dass die Testmöglichkeit im Rahmen ihrer fortlaufenden Bestrebungen zur Förderung der E-Mobilität in der Region entstand. Die Erkenntnisse aus dem Testbetrieb fließen in die Rückmeldung an Hersteller und Händler ein, um künftige Entwicklungen zu beeinflussen. Ing. Hans Kapeller, der 2. Vizebürgermeister von Seeboden, bedankte sich bei DI Georg Oberzaucher, dem Manager der KEM Millstätter See, für die Zurverfügungstellung des E- Pritschenwagens der Firma Lindner Villach.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.02.2024 um 19:39 Uhr aktualisiert