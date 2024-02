Velden trauert um Sepp Tschebull

Tschebull entstammt der Aufbaugeneration Bulfon in Velden und hat den über vier Generationen geführten Glasereibetrieb stets selbst mit- und weiterentwickelt. Wenn das Lebensbuch Revue passiert, dann hat Seppi Tschebull wohl mehrere Kapitel geschrieben und gelebt. Seine Lehr- und Gesellenjahre absolvierte er im mütterlichen Betrieb. Nach der Meisterprüfung führte er ab 1969 den Familienbetrieb und baute ihn über die Jahrzehnte auf die heutige Größe und den Standort aus. Über 20 Jahre war Glasermeister Sepp Tschebull Mitglied der Bundes- und Landesinnung sowie auch fünf Jahre Landesinnungsmeister-Stellvertreter.

Ein besonderes Leben

Im Veldener Vereinsleben wirkte er als Jugendlicher im Turn- und Eishockeyverein, war Jahrzehnte Obmann des MGV-Velden und führte bis zuletzt als Obmann der Ortsgruppe Velden die mit Abstand mitgliederstärkste Ortsgruppe der Kärntner Landsmannschaft. Sepp Tschebull vollbrachte seine ihm zugetrauten Aufgaben bis immer unaufgeregt ehrenhaft und war stets brauchtums- und heimatverbunden. Kärnten verliert mit Sepp Tschebull einen wahren „echten Kärntner“. Die Gemeinde Velden zeichnete ihn mit dem Ehrenring aus. Sepp Tschebull wurde am 29. Juni 1944 in Velden geboren und ist am 31. Jänner 2024 im Klinikum Klagenfurt verstorben. Er hinterlässt mit seiner Gattin Carmen eine treue Weggefährtin auf allen Pfaden und drei mitten im Leben stehende Kinder. Die Tochter Carmen verwaltet das Haus Carinthia in Velden, Sepp Herbert Tschebull hat den elterlichen Betrieb schon seit 2006 in die 4. Generation geführt und Sohn Martin ist dem Glasergewerbe in Berlin treu geblieben.

