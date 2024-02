Kärntner Pizzeria schlitterte in die Insolvenz

Es handelt sich hierbei um ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Die Verbindlichkeiten betragen laut AKV rund 73.000 Euro. Aktiva gibt es demnach in der Höhe von rund 11.000 Euro. Von der Insolvenz sind rund 12 Gläubiger und ein Dienstnehmer betroffen.

Betrieb soll fortgeführt werden

Die Schuldnerin strebt laut Antrag die Fortführung des Betriebes sowie den Abschluss eines Sanierungsplanes mit einer 20 %-igen Quote an. Als Ursachen der Insolvenz wird im Antrag angeführt, dass die Schuldnerin zuvor 5 Jahre lang in Hallein (Salzburg) ein Lokal betrieben hat. Aufgrund von Umsatzeinbrüchen wegen der Coronapandemie und den daraus Folgen daraus musste letztlich das Lokal in Hallein geschlossen werden und wurde ein neuer Standort in Radenthein gegründet, berichtet der AKV. „Aufgrund von Altlasten und dem verspäteten Betriebsstart in Kärnten hat die Schuldnerin keine finanziellen Mittel mehr, um die nunmehrigen Verbindlichkeiten zahlen zu können“, heißt es weiter.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.02.2024 um 14:19 Uhr aktualisiert