Explosionsartige Schläge im Atomkraftwerk: Reaktor ungeplant abgeschaltet

Hinterfragt werden könnte schon einmal, was eine solche Zeitspanne ohne gröbere Zwischenfälle über den Zustand und die Sicherheit eines Reaktors aussagt, der durch zahlreiche Zwischenfälle und Störfälle seit der Inbetriebnahme aufgefallen ist. 2021 gab es laut Global2000 zwischendurch doch eine Abschaltung nach einem Gewitter und beschädigten Leitungen, man will aber nicht kleinlich sein.

Bevölkerung beunruhigt

Bereits am Dienstag abends war die umliegende Bevölkerung durch drei explosionsartige Schläge, wie es heißt, verunsichert worden und am Mittwochmorgen war ohrenbetäubender Lärm aus dem Atomkraftwerk zu hören. „Wie sich diese Kulisse mit einem defekten Sensor oder einer kaputten Dichtung, und das ohne Folgeschäden, in Einklang bringen lässt, bedarf weiterer Aufklärung durch den Kraftwerksbetreiber und das Umwelt- beziehungsweise das Außenministerium ist hier dringend gefordert, aktiv zu werden“, betont Gerold Wagner vom Anti Atom Komitee.

Entwarnung erst relativ spät bekanntgegeben

„Ohne ČEZ von vornherein etwas zu unterstellen, es geht um Aufkärung und die Vermeidung zukünftiger Störfälle. Außerdem führen solch spärliche Informationen auch zu Spekulationen“, ergänzt Manfred Doppler vom Anti Atom Komitee. „Es könnte zum Beispiel sein, dass die Entwarnung für die Bevölkerung deshalb so spät kam, weil nicht sicher war, ob man den Reaktor in den Griff bekommt oder nicht“, so Doppler abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.02.2024 um 15:06 Uhr aktualisiert