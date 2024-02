In diesem Bezirk wohnen mehr ausländische Staatsbürger als Österreicher

Bereits 50,66 Prozent der Einwohner mit Hauptwohnsitz im Bezirk Gries (Stand 1. Jänner 2024) haben eine nicht-österreichische Staatsbürgerschaft. Dies ist nicht nur in Graz, sondern auch österreichweit ein Rekordwert, heißt es in einer Aussendung der FPÖ. Unter den Wiener Bezirken liegt Rudolfsheim-Fünfhaus mit einem Ausländeranteil von „nur“ 44,52 Prozent an der Spitze. In den anderen österreichischen Gemeinden gibt es lediglich einzelne Grenzgemeinden, die aus geografischen Gründen einen Anteil ausländischer Staatsangehöriger über 50 Prozent aufweisen.

FPÖ nicht erfreut über die Statistik

Stadtparteiobmann der FPÖ-Graz Axel Kassegger dazu: „Jahrzehnte fehlgeleiteter Bevölkerungspolitik haben dazu geführt, dass tausende Grazer nun ganz offiziell zur Minderheit in ihrem eigenen Heimatbezirk geworden sind. Leider wird Gries in dieser Hinsicht kein Einzelfall bleiben. Wenn man die Zahlen in anderen Bezirken wie etwa Lend, Eggenberg oder Gösting betrachtet sieht man, dass es auch dort nur eine Frage der Zeit ist, bis der Anteil der Österreicher unter 50 Protent fällt. Es braucht eine politische Wende, zu der nur die FPÖ willens und fähig ist, um diese Entwicklung aufzuhalten und umzukehren.“ „Mehr als die Hälfte der Einwohner mit Hauptwohnsitz im Bezirk Gries sind ausländische Staatsbürger. Für manche ist das nur eine Statistik, über die man sich kurz aufregt oder die einem sogar egal ist. Für uns Österreicher, die hier leben ist es jedoch die Realität, die wir jeden Tag zu spüren bekommen. Kriminalität, kulturelle Konflikte und das allgemeine Gefühl der Überfremdung prägen den Alltag der Einheimischen im Bezirk Gries. Als Freiheitliche wehren wir uns gegen diese Entwicklung und fordern politische Maßnahmen, die dazu führen, dass wir wieder zur Mehrheit in unserem Heimatbezirk werden“, so FPÖ-Gries Bezirksrat Daniel Konrath.