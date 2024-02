Diese Neuerungen gibt es nun beim Glücksspielgesetz

Die Steiermark ist – wie auch die Bundesländer Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich, Kärnten und voraussichtlich zukünftig auch Salzburg – ein sogenanntes Erlaubnisland für Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten (auch bekannt unter dem Begriff „Kleines Glücksspiel“). Dazu wurde auf der Grundlage des Glücksspielgesetzes des Bundes im Jahr 2014 das Steiermärkische Glücksspielautomaten- und Spielapparategesetz 2014 – StGSG erlassen und in weiterer Folge drei Konzessionen (Ausspielbewilligungen) vergeben. In der Steiermark dürfen Glücksspielautomaten ausschließlich in Automatensalons mit bis zu 50 Glücksspielautomaten aufgestellt und betrieben werden. Eine Einzelaufstellung von Glücksspielautomaten in Gastgewerbebetrieben sieht das StGSG nicht vor.

Vorbeugung der Spielsucht

Die Gewährleistung des Schutzes der Spieler und der Vorbeugung von Spielsucht sind zentrale Elemente des Gesetzes. Das Landesgesetz muss hier mindestens den Vorgaben des Glücksspielgesetzes des Bundes entsprechen, kann jedoch natürlich auch strenger sein. In diesem Sinn hat die Steiermärkische Landesregierung zusätzlich zum StGSG auch eine Spielsucht-Schulungsverordnung erlassen. Diese stellt sicher, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ausspielbewilligten nach einheitlichen Standards in Zusammenarbeit mit Spielerschutzeinrichtungen geschult werden. Die heute beschlossene Novelle des StGSG dient in erster Linie dem Schutz der Spielerinnen und Spieler.