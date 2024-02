Vorjahresvergleich: Spürbarer Anstieg der Arbeitslosen in der Steiermark

Angesichts von mehr als 3100 offenen Lehrstellen rät AMS-Chef Snobe den Jugendlichen, sich jetzt beim AMS als lehrstellensuchend zu melden und sich bei den heimischen Betrieben um einen Ausbildungsplatz zu bewerben.

44.081 Personen arbeitslos gemeldet

Mit Stand Ende Jänner waren beim AMS Steiermark 44.081 Personen als arbeitslos vorgemerkt – das ist gegenüber dem historisch äußerst niedrigen Vorjahreswert ein deutlicher Zuwachs von 3933 Personen oder 9,8 Prozent. Einschließlich der 8732 Teilnehmenden an Schulungen sind damit momentan 52.813 Steirerinnen und Steirer ohne Beschäftigung (+4767 Personen, +9,9 Prozent). „Dieser markante Anstieg der Arbeitslosigkeit ist für uns nicht überraschend und erklärt sich zum einen mit saisonalen Effekten, Stichwort Bauarbeitslosigkeit, andererseits mit der wirtschaftlich herausfordernden Lage, mit der viele Unternehmen, besonders im Bereich Herstellung von Waren, konfrontiert sind“, erläutert der Landesgeschäftsführer des AMS Steiermark, Karl-Heinz Snobe. Bei der Anzahl der unselbständig Beschäftigten in unserem Bundesland verzeichnet das AMS nur mehr ein geschätztes Plus von 1000 Personen auf 537.000 (+0,2 Prozent). Die geschätzte Arbeitslosenquote liegt so bei 7,6 Prozent (+0,6 Prozentpunkte). Die Nachfrage nach zusätzlichen Arbeitskräften sinkt indes deutlich – 11.770 offene Stellen haben die heimischen Betriebe gegenwärtig dem AMS gemeldet, ein Viertel weniger als noch vor einem Jahr.

Suche nach Nachwuchs-Fachkräften

Im Fokus vieler Unternehmen steht derzeit trotzdem die Suche nach Nachwuchs-Fachkräften: „In den nächsten Wochen werden bereits viele Lehrstellen für den Herbst besetzt und ich rate den Jugendlichen, sich jetzt beim AMS als lehrstellensuchend zu melden und sich um einen geeigneten Ausbildungsplatz umzusehen“, betont Snobe. 1242 Jugendliche sind derzeit als lehrstellensuchend beim AMS registriert, ihnen stehen mehr als 3100 offene Lehrstellen gegenüber. „Es bietet sich also ein breites Angebot an spannenden Lehrplätzen für einen soliden Start ins Berufsleben – ob im klassischen Handwerk, in Industrie, Handel und Tourismus oder in Büroberufen. Die Expert_innen in unseren neun BerufsInfoZentren unterstützen bei der Orientierung und Entscheidungsfindung über den passenden Lehrberuf gerne mit einer persönlichen Beratung.“