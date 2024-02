Explosion bei Asylquartier: Heute könnte Urteil gefällt werden

Am 11. September 2010, gegen 1.40 Uhr, gab es eine Explosion am Eingang des Flüchtlingsheims in Graz. Dadurch wurden 35 Bewohner und eine Betreuerin aus dem Schlaf gerissen. Ein damals 49-jähriger Mann aus Georgien stürzte und verletzte sich, als er nachschauen wollte. Es gab sonst keine Verletzten, aber der Sprengkörper hätte laut den damaligen Untersuchungen schwere Verletzungen verursachen können. Es stellte sich im Nachhinein heraus, dass der Sprengsatz Schwarzpulver enthielt.

Damals 15 Jahre alt

Ein 29-jähriger Mann, der damals erst 15 Jahre alt war, hatte am ersten Tag des Prozesses im Dezember zunächst alles zugegeben. Doch später zog er seine Aussagen zurück und behauptete, nicht einmal am Tatort gewesen zu sein. Auch seine Aussagen über die Beteiligung der anderen beiden Männer widerrief er. Allerdings geriet er bei der Befragung durch die Richterin in Widersprüche.

Seit Dezember weitere Ermittlungen angeordnet

Seit Dezember hat die Richterin weitere Ermittlungen angeordnet. Ein kriminaltechnisches Gutachten konnte jedoch nicht vorgelegt werden, weil Originalbilder fehlten. Auch ein Größenvergleich der Person auf den Bildern war nicht möglich. Ein Mitarbeiter der ÖBB bestätigte jedoch, dass es seit 1996 am Hauptbahnhof in Graz keine Schließfächer mit Schlüsseln mehr gab, was die Lügen des 29-Jährigen entlarvte. Ein Urteil wird am Nachmittag erwartet, aber es könnte sein, dass die Verteidigung dagegen vorgeht. Es gilt die Unschuldsvermutung.