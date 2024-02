Cool: Diese Stadt zahlt Studenten einen Zuschuss für die Öffis

Veröffentlicht am 1. Februar 2024, 16:28 / ©cottonbro studios/pexels.comgff

Die Stadtgemeinde Kapfenberg gewährt für Studenten mit Hauptwohnsitz in Kapfenberg für das öffentliche Verkehrsmittel einen Zuschuss in Höhe der Kosten der Studien- bzw. Semesterkarte. Maximal jedoch in der Höhe von 150 Euro pro Semester.