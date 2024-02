Freundin und Hund regelmäßig verprügelt: Passanten schlugen Alarm

Zeugen bemerkten einen lautstarken Streit in einem Mehrparteienhaus in Wien-Brigittenau und riefen die Polizei. Die Beamten nahmen die Auseinandersetzung ebenfalls wahr und sicherten die Wohnung. In der Wohnung befand sich ein Pärchen, beide 22 Jahre alt, und ein Hund. Bei der Befragung der Frau stellte sich heraus, dass der 22-jährige syrische Staatsangehörige immer wieder mit Ohrfeigen und Faustschlägen gegen das Opfer in der gemeinsamen Wohnung eingeschlagen haben soll.

Äußerst aggressiver Mann festgenommen

Der Tatverdächtige verhielt sich gegenüber den Polizisten äußerst aggressiv und wurde vorläufig festgenommen. In der Vergangenheit soll der Tatverdächtige ebenso gegen den Hund der Frau getreten haben. Der 22-Jährige wird unter anderem wegen des Verdachts der Nötigung, der fortgesetzten Gewaltausübung und Verdachts der Tierquälerei angezeigt. Nach der Vernehmung wurde der Mann nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt. Er verweigerte die Aussage. Außerdem wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.