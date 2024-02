Ein Monat nach Tragödie: Verletzte werden aus Krankenhaus entlassen

Veröffentlicht am 1. Februar 2024, 16:42 / ©5 Minuten

Eine Tragödie in der Silvesternacht hat ganz Graz erschüttert. In einer Bar war ein Feuer ausgebrochen, eine 21-jährige Niederösterreicherin schaffte es nicht mehr rechtzeitig heraus und starb, 21 weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt – wir haben berichtet.

Zwei Verletzte auf dem Weg der Besserung

Nun ist die Tragödie schon ein Monat her. All die Zeit haben drei der Verletzten im Krankenhaus um ihr Leben gekämpft – mehr dazu hier. Aber es gibt positive Neuigkeiten: Zwei der Verletzten sind auf dem Weg der Besserung. Wie die „Krone“ berichtet, werden nun die zwei jungen Männer Anfang nächster Woche aus dem Grazer Landeskrankenhaus entlassen. Für sie geht es dann auf Reha, aber auch sie dürften wieder in ihr normales Leben zurückkehren.

Eine Frau weiterhin im Krankenhaus

Somit bleibt noch eine Frau im Krankenhaus. Ihre Hautoberfläche soll zu 40 Prozent verbrannt worden sein. Aber auch hier sind die Ärzte guter Dinge, wie es im Bericht der „Krone“ heißt. Die Frau soll noch heute operiert werden.