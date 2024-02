Achtung Abofalle: So reagierst du richtig

Leser Markus ist in eine Handyabofalle getappt.

Es geht schneller als man denkt und man bemerkt es oft erst später – man ist in eine Abofalle getreten und zahlt monatlich für ein Abonnement, welches man nie abgeschlossen hat. So geschehen auch unserem Leser Markus: „Heute habe ich mir meine Handyrechnung mal genau angesehen und wurde bei einem Zahlposten stutzig, ich habe direkt meinen Handyanbieter kontaktiert und die Servicemitarbeiterin hat mir gleich zu Beginn gesagt, dass ich in eine Abofalle geraten bin.“

Handyanbieter hat den Dienst storniert

„Die Mitarbeiterin am Telefon musste nur einen kurzen Blick auf meine Rechnung werfen und sagte dann gleich, dass hier was nicht stimmt. Denn als sie Daten von Drittanbietern Content gesehen hat, hat sie mir gesagt, dass das zu 99 Prozent eine Abofalle ist, so war es dann auch.“ Ein paar monatelang war Markus der geringe Zahlungsbetrag von 3,99 Euro nicht aufgefallen. Sein Handyanbieter konnte den Dienst stornieren und er musste eine Kündigungsmail senden.

©Leser Sobald Daten von Drittanbietern steht, sollte man genau nachsehen was für ein Rechnungsposten das ist.

Wie tappt man in so eine Abofalle?

Betrug im Internet ist schon seit Jahren ein großes Problem, besonders durch sogenannte Abofallen. Dabei werden Nutzer mit vermeintlich kostenlosen Angeboten dazu verleitet, unwissentlich langfristige Abonnements für kostenpflichtige Dienstleistungen abzuschließen. Auf verschiedenen Websites werden scheinbar kostenlose Angebote wie Liedtexte, Rezepte, Routenplaner, Horoskope und mehr angepriesen. Die Kosten dafür sind jedoch im Kleingedruckten der Allgemeinen Geschäftsbedingungen versteckt und werden oft von den Nutzern übersehen. Die Webseiten sind oft professionell gestaltet und wirken freundlich, um die Nutzer dazu zu motivieren, das vermeintlich kostenlose Angebot zu nutzen. Deswegen schließt man manchmal mit nur einem falschen Klick gleich ein ganzes Abonnement ab.

Was tun?

Als Schutzmaßnahme bietet es sich an die Mehrwertdienste bei seinem Handyanbieter sperren zu lassen. Sollten Kinder einen Zugriff auf das Telefon der Eltern haben, kann man auch eine Kinderschutzsperre einrichten lassen. „Allgemein sind die uns bekannten Zahlen von Kunden, die in Abofallen geraten aber generell rückläufig, eben wegen dieser Sicherheitsmaßnahmen“, erklärt Tom Tesch, Pressesprecher des Mobilfunkanbieters Drei, auf Anfrage von 5 Minuten. Wenn man ein ungewolltes Abonnement abgeschlossen hat, sollte man seinen Handyanbieter gleich kontaktieren, dieser kann sehen woher die Kosten kommen und einem helfen den Dienst zu stornieren.