VSV-Headcoach: „Für uns ist jetzt jedes Match ein Play-off-Game!“

Die Niederlage nach zwischenzeitlicher Führung im ersten Drittel gegen den Meister Salzburg ist analysiert und abgehakt. Der Fokus ist voll auf das Duell gegen Laibach gerichtet. In den letzten zehn Duellen mit den Slowenen ging der EC iDM Wärmepumpen VSV gleich sechs Mal als Sieger vom Eis. Zuletzt siegten die Blau-Weißen Anfang Jänner in der slowenischen Hauptstadt mit 2:3-Toren. Auch morgen wollen Alexander Rauchenwald und Co. drei Punkte holen.

„Wir wollen und werden gewinnen!“

Für zusätzliche Brisanz für das Match gegen Olimpija Ljubljana sorgt, dass im Team der Blau Weißen mit Blaz Tomazevic und Robert Sabolic sowie den beiden Coaches Marcel und David Rodman gleich vier Slowenen stehen. Rodman: “Leider haben wir in Salzburg nach gutem Beginn keine Punkte geholt. Es ärgert mich sehr, dass wir uns derzeit nicht belohnen. Aber wir arbeiten hart weiter, schon morgen gegen Laibach auf eigenem Eis und mit Unterstützung unserer Fans zählt nur ein Sieg. Für uns ist jetzt jedes Match ein Play-off-Game. Wir wollen und werden gewinnen!“ Die Vorfreude auf das Duell mit ihren Landsleuten ist auch dementsprechend groß – wenn auch mit verschiedenen Vorzeichen: Während Blaz Tomazevic auf seinen Ex-Verein mit einigen ehemaligen Teamkollegen trifft, geht es für den aus Jesenice stammenden Robert Sabolic gegen den slowenischen Erzrivalen. „Duelle zwischen Jesenice und Laibach sind in Slowenien absolut vergleichbar mit Derbys zwischen Klagenfurt und Villach. Ich stamme aus Jesenice, für mich ist es somit auch ein besonderes Match gegen den großen Rivalen in Slowenien. Ich hasse es generell, zu verlieren und gegen Ljubljana ganz besonders. Aber für uns zählen jetzt nur Siege und Punkte,“ so VSV-Goalgetter Robert Sabolic, der aktuell bereits für 35 Scorerpunkte, davon 18 Tore verantwortlich zeichnet. Damit liegt er in der teaminternen Scorer-Wertung auf Platz 3, hinter John Hughes mit 50 Scorerpunkten sowie Kevin Hancock mit 41 Punkten.

Zusätzliche Brisanz: Die “Adler”, die aktuell in der Tabelle mit 66 Punkten auf Platz 7 rangieren, könnten mit einem Sieg wieder auf Tuchfühlung mit den Top 6 gehen. Die Laibacher hingegen brauchen mit aktuell 61 Zählern unbedingt drei Punkte, um noch weiter reelle Chancen auf eine direkte Playoff-Qualifikation zu haben. Zudem heißt es für die “Adler” aufpassen: Die Slowenen sind aktuell eines der besten Auswärtsteams der Liga, liegen in diesem Ranking sogar auf Platz drei. Sie haben viele schnelle Spieler in ihren Reihen, setzen auf ein starkes Kollektiv. Sabolic: “Sie sind kämpferisch und läuferisch gut, arbeiten zudem sehr hart. Aber wir haben mehr Qualität, wir müssen jedoch viel Eis laufen und eine kompakte, starke Leistung über die gesamte Spielzeit sowohl defensiv als auch offensiv bringen. Ich will unbedingt gewinnen, wir holen uns die drei Punkte!“ Der Slowene im Dress des VSV ist teamintern nicht nur der treffsicherste Spieler, sondern hat auch die meisten Checks gefahren. EC iDM Wärmepumpen VSV-Headcoach Marcel Rodman kann aus heutiger Sicht im morgigen Heimspiel gegen Laibach auf den gesamten Kader zurückgreifen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.02.2024 um 19:05 Uhr aktualisiert