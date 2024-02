Tödlicher Unfall: 68-Jähriger nach Kollision verstorben

Veröffentlicht am 1. Februar 2024, 18:40 / ©Berufsfeuerwehr Klagenfurt

Ein 70-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten lenkte am 31. Jänner 2024, gegen 23.30 Uhr, einen Pkw von Salaberg in Richtung Bundesstraße 42 im Gemeindegebiet von Haag, als ihm ein Auto entgegengekommen ist, das von einem 68-Jährigen aus dem Bezirk Amstetten gelenkt wurde.

68-Jähriger heute verstorben

Aus bisher unbekannter Ursache habe der 68-jährige Autolenker die Mittellinie überfahren und ist gegen den Pkw des 70-Jährigen geprallt. Der 68-Jährige wurde dabei schwer verletzt und nach der Versorgung durch den Notarzt vor Ort in das Krankenhaus nach Steyr verbracht, wo er am 1. Februar 2024 verstarb. Der andere Mann wurde leicht verletzt und nahm keine ärztliche Hilfe in Anspruch.