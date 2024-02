Ausschreibung für Klagenfurter Literaturkurs läuft

Veröffentlicht am 1. Februar 2024, 19:59 / ©pixabay

Bis zum 10. Februar 2024 läuft die Ausschreibung für den 27. Klagenfurter Literaturkurs, der zu den wichtigsten Veranstaltungen für junge Autorinnen und Autoren im deutschen Sprachraum zählt! Der Literaturkurs findet jeweils vor dem Bachmann Preis statt, diesmal vom 23. bis zum 26. Juni 2024 im Robert Musil Literatur Museum.

Chance für junge Autoren

Neun junge Autorinnen und Autoren können ihre Texte mit bereits renommierten Kollegen besprechen, 2024 sind das der in Klagenfurt lebende Büchnerpreisträger Josef Winkler, der in München lebende Bachmannpreisträger des Jahres 2005 Thomas Lang und die Schweizer Autorin Julia Weber. Weber wird für ihren zweiten Roman „Die Vermengung“ (Limmat Verlag) im Frühjahr mit dem Alemannischen Literaturpreis 2024 der Stadt Waldshut-Tiengen ausgezeichnet. Zahlreiche junge Autorinnen und Autoren konnten den Literaturkurs für sich nutzen, zuletzt die aus Oberösterreich stammende Autorin Caro Reichl, die im Jahr 2023 als Stipendiatin in Klagenfurt war. Ihr Roman „Was glänzt, verschwindet mit uns“ erscheint Mitte März im Leykam Verlag. Nähere Informationen gibt es hier.