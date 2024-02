Kollision: Alkolenkerin (37) landete in Straßengraben

In einer Linkskurve touchierte sie die rechte Leitschiene und fuhr in weiterer Folge in den Straßengraben. Die Frau erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung ins KH Lienz eingeliefert. Ein durchgeführter Alkomatentest ergab eine schwere Alkoholisierung. Der Führerschein wurde ihr abgenommen und sie wird der BH Spittal/Drau zur Anzeige gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.