Bis zu 10 Grad warm: So wird das Wetter zu Wochenendbeginn

„In den Tauerntälern weht teilweise ein lebhafter, föhniger Nordwind aufgrund einer Nordströmung. In Unterkärnten wird es wechselnd bewölkt sein, mit nur zeitweisen Sonnenphasen. Am Nachmittag ziehen von Westen her einige ausgedehnte Wolkenfelder auf, jedoch gibt es dazwischen längere sonnige Abschnitte und es bleibt trocken“, wissen die Experten von GeoSphere Austria. Am Abend und in der ersten Nachthälfte ziehen die Wolken nach Osten ab, und der Himmel klart auf. Nach einem generell frostigen Morgen steigen die Höchsttemperaturen im Laufe des Tages auf 5 bis 10 Grad an.