„Unzumutbar“: 34-Jährige wurde monatelang von Mann (46) verfolgt

Veröffentlicht am 2. Februar 2024, 06:11 / ©Pexels / RDNE Stock project

Ein 46-jähriger Deutscher hat seit knapp sieben Monaten eine in Klagenfurt lebende 34-jährige Frau aus der Ukraine beharrlich verfolgt, wie nun die Polizei berichtet. Das tat er, in dem er sie immer wieder in Klagenfurt aufsuchte, ihr unzählige Nachrichten über diverse Nachrichtendienste schickte und auch für sie mehrere Termine vereinbarte, von denen sie nichts wusste.

Er wird der Staatsanwaltschaft angezeigt

Die Art und Weise wie der Mann sie bedrängte und ihren höchstpersönlichen Lebensbereich und die Lebensführung „unzumutbar beeinträchtigte“, brachte ihm ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie vorläufige Waffenverbote seitens der Polizei ein. Außerdem wird er auch der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.