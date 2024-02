Mitten am Tag: Einbrecher durchwühlen ganzes Haus

Bisher noch gänzlich unbekannte Täter sind gestern gegen Mittag, am 1. Februar zwischen 12 und 14 Uhr, in ein Einfamilienhaus in Pörtschach eingebrochen. Dort haben sie die Terrassentür aufgehebelt und sind so ins Schlafzimmer gelangt. Das Haus wurde grob durchsucht und ein Goldring wurde gestohlen. Der Gesamtschaden ist derzeit noch unbekannt und Gegenstand weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen.