Bekannter Villacher Lieferservice stellt Betrieb nach 10 Jahren ein

Sein Lieferservice war für Villacher jahrelang eine der ersten Adressen, wenn es darum ging sich Produkte bequem nach Hause bringen zu lassen. Besonders während der Pandemiezeit wurde das Angebot von zahlreichen Menschen genutzt. “Es ist mir ein Anliegen, auch jetzt für meine Kunden da sein zu können. Ich möchte meinen Beitrag in dieser herausfordernden Zeit leisten“, sagte Inhaber Andreas Frühstück damals. Für seine Kunden da sein, das möchte der Villacher am liebsten auch weiterhin, doch die Umstände haben sich leider geändert.

Andale Andale stellt Betrieb ein

Vor 10 Jahren ging Frühstück mit dem Lieferservice Andale Andale Drink and More an den Start. “Am besten gefällt mir der besondere Zugang, den man zu den Leuten hat – tagtäglich hat man mit so vielen verschiedenen Menschen zu tun. Bei mir bestellen 13-jährige Kinder ihre Chips und Schokolade und ein 60-Jähriger seinen Rotwein. Die Kundenvielfalt ist also sehr groß und genau das gefällt mir so an diesem Beruf”, erzählt der Unternehmer im Gespräch mit 5 Minuten. Doch damit ist jetzt Schluss, zumindest vorerst. „Aus wirtschaftlichen Gründen muss ich schließen, bevor es schlimmer wird“, teilt Frühstück mit. Im Hinblick auf die Teuerungen mache ein Fortführung des Betriebs derzeit keinen Sinn. „Man müsste die Preise stark erhöhen, damit sich das Geschäft noch rentiert. Das würde weder mir noch den Kunden gefallen. Man kann es also als Schadensbegrenzung bezeichnen“, erklärt er seine Entscheidung gegenüber 5 Minuten.

Kein Abschied für immer?

Frühstück blickt dem Abschied also mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen. „Ich bedanke mich recht herzlich bei euch für die schönen und guten Zeiten. Es waren wunderbare Jahre und ohne euch wären sie nichts gewesen“, erklärt der Villacher. Als kleines Dankeschön gibt es ab Freitag, 9. Februr 2024, bei telefonischer Bestellung minus 30 Prozent auf die Ware – solange der Vorrat reicht. Am 14. Februar 2024 – auf den Tag genau 10 Jahre nach Eröffnung des Lieferservices – wird der Betrieb dann eingestellt. Eine „Wiedereröffnung“ schließt der Villacher in Zukunft aber nicht aus. „Wer weiß, es kann sich die Zeit ändern und es gibt ein Comeback für Andale Andale DrinkandMore“, so Frühstück abschließend.