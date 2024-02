Anschlag auf Schule geplant: „Terror-Bubis“ noch immer auf freiem FuÃŸ

FĂŒr Schock sorgten im Sommer 2023 zwei Burschen (15 und 16 Jahre alt) in Bruck an der Mur. Sie sollen einen Anschlag auf eine Schule in Bruck an der Mur geplant haben. Die HintergrĂŒnde: Sie wollten Österreich zum Kalifat machen und alle Christen töten. Im Juli 2023 wurden sie am Landesgericht Leoben wegen Terrorismus jeweils zu zwei Jahren Haft verurteilt.

Haftaufschub

Nun aber laufen die beiden noch immer auf freiem Fuß herum und das trotz Verurteilung, wie die „Steirerkrone“ berichtet. Den beiden „Terror-Bubis“ wurde vom Landesgericht Leoben ein Haftaufschub gewĂ€hrt. FĂŒr den 16-JĂ€hrigen gilt der Haftaufschub bis zum Abschluss seiner Lehre. Beide hĂ€tten zudem um Fußfesseln angesucht, dem Antrag des Älteren wurde nicht stattgegeben, beim JĂŒngeren steht die Entscheidung noch aus.

FPÖ fordert sofortige Inhaftierung

„Es ist unfassbar, dass diese gefĂ€hrlichen Radikalislamisten, die einen Anschlag auf eine Schule planten, frei herumspazieren. Ohne Zweifel handelt es sich bei dieser Entscheidung um einen handfesten Justizskandal. Aufgrund solcher Entscheidungen können radikale Elemente mit Terrorabsichten weiter ihren fanatischen PlĂ€nen nachgehen. Genau wegen einer solchen Kuscheljustiz ist die Sicherheitslage in Österreich zunehmend kritisch. Wir Freiheitliche fordern eine sofortige Inhaftierung beider TĂ€ter. Landeshauptmann Drexler ist aufgerufen, rasch an die grĂŒne Justizministerin Alma Zadić heranzutreten und ein rasches Handeln einzufordern“, so der steirische FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek.

„Skandalentscheidung“

Der aus dem Bezirk Bruck-MĂŒrzzuschlag stammende FPÖ-Sicherheitssprecher und Nationalratsabgeordnete Hannes Amesbauer wird im Zuge einer parlamentarischen Anfrage die grĂŒne Justizministerin Alma Zadić mit der Skandalentscheidung rund um die „Terror-Bubis“ konfrontieren. „Diese Fehlentscheidung muss sofort revidiert werden, denn sie stellt einen justiziellen und sicherheitspolitischen Mega-Skandal dar. Die grĂŒne Justizministerin Zadić wird uns Rede und Antwort stehen mĂŒssen, wie es ĂŒberhaupt zu so einer Entscheidung kommen konnte. Die BĂŒrger in Bruck und der gesamten Steiermark haben ein Recht darauf, in Frieden und Sicherheit zu leben, deshalb gehören derart gefĂ€hrliche TĂ€ter hinter Schloss und Riegel“, so FPÖ-Nationalratsabgeordneter Hannes Amesbauer abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.02.2024 um 08:31 Uhr aktualisiert