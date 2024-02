Erster Wasserstoff-Bus: Villacher Öffis bekommen nachhaltigen Neuzugang

Der Öffentliche Verkehr in Villach darf sich über einen attraktiven und nachhaltigen Neuzugang freuen. Ab sofort verkehrt der erste Wasserstoff-Bus auf den städtischen Linien. Das mit Wasserstoff betriebene Fahrzeug ist CO2-neutral, hat 31 Sitz- und 49-Stehplätze sowie eine Rollstuhlrampe für einen behindertengerechten Einstieg. Drei Monitore im Fahrgastraum zeigen die nächsten Haltestellen an. Ein Terminal ermöglicht bargeldloses Zahlen und es gibt akustische Haltestellendurchsagen. Die Reichweite beträgt pro Tank rund 350 Kilometer.

Öffentlicher Verkehr als „nachhaltiges Anliegen“ in Villach

„Wasserstoff spielt eine zentrale Rolle, wenn es um nachhaltige Mobilität geht und hat insbesondere im Busverkehr großes Potenzial. Wir setzen in Kärnten stark auf Innovationen im Bereich der Wasserstofftechnologie und werden diese auch in Zukunft weiterhin fokussieren“, betont Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig, der seitens des Landes diesen Wasserstoff-Bus finanziell unterstützt. „Der Öffentliche Verkehr ist der Stadt Villach gerade in Zeiten der Mobilitätswende ein nachhaltiges Anliegen. Mit dem neuen Wasserstoff- Bus setzen wir ein weiteres starkes Zeichen“, so Bürgermeister Günther Albel.

Stadtrat sieht „großes Potenzial“

Auch laut Mobilitätsreferent Stadtrat Sascha Jabali Adeh hätte der Wasserstoff-Bus „großes Potenzial – „vor allem in Kombination mit dem Infineon-Wasserstoff-Projekt“. „Mit Unterstützung des Landes Kärnten setzen wir damit den nächsten, innovativen Schritt Richtung Mobilitätswende“, ergänzt der Stadtrat.