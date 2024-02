„Gesundheit kann man sich nicht kaufen“: Café in Feldkirchen schließt

Veröffentlicht am 2. Februar 2024, 08:57 / ©Screenshot "Google Street View"

Das Café Babalu in Feldkirchen schließt nach über sieben Jahren am 30. Juni seine Pforten. „Krankheitsbedingt“ aber „nach reichlicher Überlegung und vielen, vielen Gesprächen“, wie es auf der Facebook-Seite heißt. Man hätte zwar gerne weitergemacht, „aber Gesundheit kann man sich leider nicht kaufen“. Aber ob in der 10. Oktober-Straße wirklich für immer geschlossen bleibt, ist nicht sicher, denn: „Ich würde mich freuen, wenn jemand unser Café mit vielen lieben Stammgästen weiterführen möchte“, heißt es abschließend.