Wird Woolworth auch in Villach eröffnen?

Vor über zehn Jahren zog sich das deutsche Handelsunternehmen „Woolworth“ nach einer Insolvenz aus dem österreichischen Markt zurück. Im Herbst 2023 dann die Comeback-News: „Woolworth“ geht auf Expansionskurs in Österreich.

Auf Expansionskurs

Die Handelskette möchte in den nächsten Jahren ein Filialnetz mit mindestens 140 Standorten in Österreich aufbauen, allein heuer sind 30 bis 40 Neueröffnungen geplant. Einige Standorte, wie im Burgenland, der Steiermark und Niederösterreich haben bereits 2023 eröffnet. Auch für Klagenfurt wurde die Neueröffnung groß angekündigt – 5 Minuten berichtete.

Mehr Standorte in Kärnten geplant?

Bei so einem dichten Filialnetz müssten in Kärnten, und darunter auch in Villach, noch weitere Eröffnungen geplant sein, oder nicht? Wir haben bei dem deutschen Handelsunternehmen für euch nachgefragt! Und schon einmal vorweg, die Antwort ist „Ja!“

Auf Flächen-Suche in Villach

„Wir planen in der Tat weitere Standorte in Kärnten und sind derzeit in Gesprächen mit mehreren Immobilienverantwortlichen“, bestätigt der Unternehmenssprecher von Woolworth auf Anfrage von 5 Minuten. In der Draustadt wurde die Suche nach einem passenden Standorte bereits schon auf drei Flächen eingegrenzt. „In welchen werden nach aktuellem Stand drei potenzielle Flächen verhandelt“, heißt es weiter. Es dürfte also nicht mehr lange dauern, dann dürften auch die Villacher sich über einen eigenen Woolworth freuen.