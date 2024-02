Nach Kapfenberg & Co.: Eröffnet Woolworth auch in Graz?

Vor über zehn Jahren zog sich das deutsche Handelsunternehmen „Woolworth“ nach einer Insolvenz aus dem österreichischen Markt zurück. Im Herbst 2023 dann die Comeback-News: „Woolworth“ geht auf Expansionskurs in Österreich – 5 Minuten hat berichtet.

140 Standorte in ganz Österreich

Die Handelskette möchte in den nächsten Jahren ein Filialnetz mit mindestens 140 Standorten in Österreich aufbauen, allein heuer sind 30 bis 40 Neueröffnungen geplant. Mit Mürzzuschlag und Kapfenberg haben bereits 2023 zwei steirische Woolworth-Standorte eröffnet. Auch in den Bundesländern Burgenland und Niederösterreich wurde bereits Eröffnung gefeiert.

Kommt Woolworth auch nach Graz?

Bei einem derart dichtem Filialnetz sollte auch in Graz ein Woolworth eröffnen, oder nicht? Schon in der Vergangenheit betonte die deutsche Handelskette mehrmals, dass in Zukunft in jeder Landeshauptstadt ein Standort eröffnen soll. Auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigte der Woolworth-Unternehmenssprecher nochmals die Pläne: „Was Graz betrifft, kann ich nach aktuellem Stand nur sagen, dass wir eine Neueröffnung planen.“ Wann und wo genau diese erfolgen soll, stehe allerdings noch nicht fest.

„Wir achten auf das Marktpotenzial, nicht auf Städte“

Aber warum werden andere Städte der steirischen Landeshauptstadt vorgezogen? Das erklärt Woolworth wie folgt: „Grundsätzlich siedelt sich Woolworth dort an, wo wir mit unserem Sortiment das vorhandene Angebot sinnvoll ergänzen und vor allem der Kundschaft kurze Wege ermöglichen. Wir achten daher in erster Linie nicht auf bestimmte Städte, sondern auf das generelle Marktpotenzial.“ Naja, für einen Standort in Graz ist also noch Warten angesagt. Wir halten euch am Laufenden!