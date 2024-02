Wieder Häftling entflohen: Fahndung nach Schwerkriminellem

Veröffentlicht am 2. Februar 2024, 13:59 / ©Montage. 5 Minuten/ Pexels.com

Erst im November kam es in ganz Österreich zu einer Reihe an Gefängnisausbrüchen. Die meisten konnten in der Folge auch wieder gestellt werden. Dann wurde es ruhig um das Thema Gefängnisausbrüche. Bis jetzt.

Schwerkrimineller entflohen

Wieder gelang es einem Häftling, die Flucht zu ergreifen. Der Straftäter war in der Justizanstalt Josefstadt inhaftiert. Bei einem Termin im Krankenhaus am heutigen Freitag, 2. Feber, nutzte der Häftling die Chance und floh. Bei dem Mann soll es sich um einen Schwerkriminellen handeln.

Fahndung läuft

Eine Großfahndung wurde eingeleitet. Ein Beamter soll bei dem Vorfall verletzt worden sein. Polizei, WEGA sowie die Diensthundeabteilung stehen im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.02.2024 um 14:07 Uhr aktualisiert