Tödliche Tritte: Ermittlungen bringen erschreckende Details ans Licht

Zuerst wurde von der Polizei noch angenommen, der 29-jährige Tatverdächtige und der 54-Jährige waren in dem Grazer Lokal in Streit geraten. 5 Minuten berichtete. Dem dürfte es aber nicht so gewesen sein. Die Polizei korrigierte diese Annahme, nachdem nun im Laufe der Ermittlungen weitere Details ans Licht kamen. Aber anstatt für Antworten zu sorgen, machen sie die Umstände um die körperliche Auseinandersetzung nur noch fragwürdiger.

Kein Streit zwischen Opfer und Tatverdächtigen

Der 29-Jährige und der 54-Jährige waren im Lokal nicht in Streit geraten, wie eigentlich angenommen. Viel eher entstand der Streit zwischen dem 29-Jährigen und einem anderen Lokalgast, einem 37-jährigen Mann.

Bereich vor Lokal wurde zum Tatort

„Das spätere Opfer, ein 54-Jähriger aus Graz, befand sich zwar im Lokal, verließ dieses jedoch während des verbalen Streits zwischen den oben genannten Personen, ohne in den Streit wesentlich involviert gewesen zu sein“, heißt es von der Polizei. Irgendwann hätte sich die Auseinandersetzung zwischen dem 29-Jährigen und dem 37-Jährigen nach draußen vor dem Lokal verlagert. Von einem zum anderen Moment wurde der Bereich vor dem Lokal zum Tatort. Dem Tatort, an dem der 54-Jährige durch tödliche Tritte ums Leben kam.

Warum musste der Familienvater sterben?

Diese Details geben der Geschichte eine erschreckende Wendung. Wenn der Familienvater nicht in einem Streit involviert war, warum aber musste er in jener Samstagnacht sein Leben geben? „Der genaue Tathergang sowie Motivlage seitens des Tatverdächtigen sind noch unklar und Gegenstand von Ermittlungen“, so die Landespolizeidirektion Steiermark.