Mord in Klagenfurt: Verdächtiger (20) gesteht Tat

Der Mann dürfte ersten Ermittlungsergebnissen zufolge als Opfer eines Raubüberfalls im Drogenmilieu erstochen worden sein. Zwei Verdächtige wurden kurze Zeit nach der Tat festgenommen. Sie beschuldigten sich gegenseitig, sagte Staatsanwalt Markus Kitz auf APA-Anfrage. Ihre formellen Einvernahmen standen zunächst allerdings noch aus, weil beide Männer alkoholisiert waren.

Verdächtiger gesteht Tat

Mittlerweile konnten die Einvernahmen stattfinden. Dabei soll der 20 Jahre alte Kroate zugegeben haben, auf das Opfer eingestochen zu haben. Beide Verdächtige werden heute in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Dann soll entschieden werden, ob eine Untersuchungshaft verhängt wird.

Nachbarin schlug Alarm! Leiche in Wohnung gefunden

Eine Nachbarin in dem Mehrparteienhaus in der Klagenfurter Innenstadt hatte gegen 22 Uhr Alarm geschlagen, als es nach einem lauten Streit mehrerer Männer in der Nebenwohnung plötzlich vollkommen still war. Polizeibeamte fanden die Leiche in der Wohnung. Wegen der Verletzungen war schnell klar, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt. Mehrere Streifen des Stadtpolizeikommandos rückten aus, um den örtlichen Nahbereich des Tatorts zu kontrollieren. Auch die Spezialeinheit Cobra und die Bereitschaftseinheit waren an dem Einsatz beteiligt.

