Kontrolle in Kreuzung verloren: Auto krachte in den Gartenzaun

Veröffentlicht am 2. Februar 2024

Wegen der glatten Fahrbahn und wegen dem Blitzeis rutschte ein Auto im Kreuzungsbereich Schaldorf- und Bahnhofstraße in einen Gartenzaun. Die Aufgabe der Feuerwehr war es die Unfallstelle abzusichern, auszuleuchten, einen Brandschutz aufzubauen sowie das Fahrzeug mittels Seilwinde zu bergen. „Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt und so blieb es bei einem Sachschaden“, gaben die Florianis in einem Einsatzbericht bekannt.

Kreuzung bekannt für Unfälle

Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, war es bereits das dritte Auto, welches in diesem Kreuzungsbereich verunfallte. Grund war es laut der Feuerwehr immer der selbe: Die glatte Fahrbahn. Nach rund 30 Minuten konnte der Einsatz beendet werden. Die Feuerwehr St.Marein im Mürztal stand mit einem Fahrzeug und sieben Mann sowie sechs Mann im Rüsthaus im Einsatz. Auch die Polizei war vor Ort.