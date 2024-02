Tödlicher Forstunfall: Mann (43) von 20-Kilo-Ast am Kopf getroffen

Veröffentlicht am 2. Februar 2024, 17:15 / ©Pixabay

Der 43-Jährige war gegen 9.50 Uhr gemeinsam mit zwei Bekannten mit dem Fällen einer Buche beschäftigt. Dabei bediente er mit einer Fernbedienung eine Seilwinde. Als der Baum fiel, brach in einer Höhe von etwa 15 bis 20 Metern ein Ast ab, der sich offenbar in einem nebenstehenden Baum verfangen hatte und fiel zu Boden. Der 43-Jährige, der keinen Helm trug, wurde von dem etwa 20 Kilogramm schweren Ast am Kopf getroffen und erlitt tödliche Verletzungen. Die kurz danach eingetroffene Notärztin konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen.