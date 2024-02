Mehrere Feuerwehren bei Brand auf Bauernhof im Einsatz

Brandalarm am Freitagnachmittag in Obergõssel in der Gemeinde Frantschach-St Gertraud. Laut ersten Informatinen kam es bei einem Bauernhof-Gebäude zu einem Brand in der Zwischendecke. Dichte Rauchwolken drangen aus dem Gebäude. Im Einsatz stehen mehrere Feuerwehren aus der Umgebung. Nähere Informationen folgen.

©Georg Bachhiesel ©Georg Bachhiesel

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.02.2024 um 17:55 Uhr aktualisiert