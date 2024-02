Flammenball auf der A2: Auto brennt lichterloh

Veröffentlicht am 2. Februar 2024, 19:21 / ©Leser

Aktuell läuft ein Einsatz auf der A2 Süd Autobahn. Ein Auto steht kurz nach Grimmenstein in Richtung Wien lichterloh in Flammen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte ist noch nicht bekannt. Die Einsatzkräfte sind unterwegs. Nähere Informationen folgen in Kürze.