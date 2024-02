Schock-Moment: Mann (44) fand Teenager (16) tot in seiner Wohnung vor

Veröffentlicht am 2. Februar 2024, 20:52 / ©U.J. Alexander-adobe.stock.com

Eine weitere Tragödie überschattet aktuell Wien. Medienberichten zufolge, wurde ein 16-jähriger Teenager in einer fremden Wohnung tot aufgefunden. Ein 44-jähriger Mann soll das Mädchen vor geraumer Zeit kennengelernt haben. Die Jugendliche soll in einer Herberge gewohnt haben und habe eine Bleibe für die Nacht gesucht. Der Mann soll sie daraufhin zu sich in seine Wohnung gebracht und ihr Medikamente verabreicht haben. Welche das waren, ist bislang nicht bekannt.

Mädchen war bereits abgängig

Wie sich herausstellte, kam das Mädchen aus Tirol. Sie galt als abgängig. Bei der Polizei war zu diesem Zeitpunkt bereits eine Vermisstenanzeige von der Jugendeinrichtung eingegangen. Am Montag folgte die Schock-Nachricht: Der 44-Jährige fand die Leiche des vermissten Teenagers in seiner Wohnung vor und verständigte die Polizei. Die Beamten schlossen vorerst ein Fremdverschulden aus, Spezialisten seien jedoch alarmiert. Es ist bereits der zweite Leichenfund dieser Art innerhalb kürzester Zeit. Vor rund einer Woche wurde ebenfalls ein 19-jähriges Mädchen in einer fremden Wohnung tot aufgefunden. Dort sollen „laut Puls 24“, unter anderem Spuren von Kokain gefunden worden sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.02.2024 um 20:55 Uhr aktualisiert