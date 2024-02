Heiter bis wolkig: So starten die Steirer ins Wochenende

Der Samstag verläuft in der Steiermark sehr sonnig und mild. „Bei oft wolkenlosem Himmel scheint die Sonne ungetrübt, am Vormittag können sich im Nordosten des Landes hochnebelartige Wolken halten. Vor allem in der Höhe gelangt wieder sehr milde Luft zu uns“, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria mit. Regen ist keiner zu erwarten – es bleibt trocken. Schwacher bis mäßiger Wind begleitet uns durch den Tag. In der Obersteiermark weht jedoch lebhafter bis stürmischer Wind aus dem Nordwesten. Auch der Morgen startet etwas wärmer. Mit Temperaturen zwischen -3 und +1 Grad, gibt es in der Früh nur leichten Frost. Tagsüber klettern die Temperatur auf 8 bis 14 Grad.