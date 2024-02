Sonne oder Wolken? Dieses Wetter erwartet uns am Samstag

Im Norden und Nordosten ist es am Samstag oft trüb. Tiefe, hochnebelartige Wolkenschichten ziehen durch Österreich. In machen Teilen des Landes kann es daraus auch ein wenig regnen oder nieseln. Auflockerungen bleiben nur von kurzer Dauer. Überall sonst wird es ein sehr sonniger und milder Tag. „Der Wind weht schwach bis mäßig, im Osten und teils im Norden lebhaft bis kräftig aus West“, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria mit. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 5 Grad in Kärnten und bei schon fast milden plus 7 Grad in Wien. Im Laufe des Tages klettern die Temperauren je nach Sonnenschein auf 6 bis 12 Grad. Am wärmsten wird es im Süden des Landes.