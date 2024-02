Großbrand im Himmelberg: 185 Einsatzkräfte im Kampf gegen Flammenmeer

Veröffentlicht am 3. Februar 2024, 06:04 / ©Leserfotos

Um 21:10 Uhr brach im Bereich des Kamines eines Wohnhauses in der Gemeinde Himmelberg ein Brand aus, der sich in der Folge auf den Dachstuhl und das gesamte Wohnhaus (Holzhaus) ausbreitete. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand bereits der gesamte Dachstuhl in Vollbrand.

Bewohner blieben unverletzt

Die Hausbesitzer, ein 71-jähriger Mann und seine 69-jährige Gattin, konnten das Wohnhaus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Diese gaben an, dass der Kachelofen am selben Tag überprüft worden sei, da er überhitzt gewesen sei und starken Rauch entwickelte. Die genaue Ursache ist jedoch noch Gegenstand von Ermittlungen.

Brandwache wurde errichtet

Die Löscharbeiten wurden von den Freiwilligen Feuerwehren Himmelberg, Gnesau, Waiern, Feldkirchen, Zedlitzdorf und Poitschach, die mit insgesamt 17 Fahrzeugen und 185 Mann im Einsatz standen, durchgeführt. Der Störungsdienst der Kelag wurde zwecks Stromabschaltung verständigt. Da ein neuerlicher Brandausbruch nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde eine Brandwache eingerichtet.

B95 wurde gesperrt

Die B95 musste für die Dauer der Brandbekämpfung von 21.15 Uhr bis 23.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Auf Grund der niedrigen Temperaturen wurde die Straßenverwaltung zwecks Streuung der glatten Fahrbahn im Bereich der Einsatzörtlichkeit verständigt.