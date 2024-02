Nächtliches Flammeninferno: 150 Florianis stehen aktuell im Einsatz

Veröffentlicht am 3. Februar 2024, 06:20 / ©Leserfoto

Dichte Rauschschwaden und hohe Flammen: Die Bilder der Nacht zeigen dramatische Szenen in der Gemeinde Arnoldstein. Dort ist es in der Nacht auf den heutigen Samstag zu einem Großbrand in St. Leonhard bei Siebenbrünn gekommen, zu dem mehrere Feuerwehren alarmiert wurden, die aktuell noch im Einsatz stehen.

Überlastung des örtlichen Wassernetzes

Die Florianis wurden gegen 3 Uhr früh alarmiert. Beim Eintreffen am Einsatzort stand ein Wirtschaftsgebäude bereits im Vollbrand. Der Brand hatte schon auf das Wohnhaus übergegriffen. Die Bewohner konnten noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte das Haus verlassen und begaben sich selbständig in Sicherheit. Aufgrund der herrschenden Wasserknappheit bzw. einer Überlastung des örtlichen Wassernetzes musste von nahliegenden Feistritzbach mehrere Zubringerleitungen zur Unterstützung der Löscharbeiten aufgebaut werden. Des Weiteren erfolgte durch nachalarmierte Tanklöschfahrzeuge ein Pendelverkehr zur Löschwasserverbringung aus den Ortschaften Fürnitz und Gödersdorf.

Zufahrtsstraße gesperrt

Derzeit erfolgen mittels zwei Drehleitern weiteren intensive Löscharbeiten beim Wohnhaus beziehungsweise erfolgte weiterhin die Verhinderung der Brandausbreitung auf nahegelegenen Wohnobjekte. Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist dies nur unter Verwendung von schwerem Atemschutz möglich. Das Ortszentrum St. Leonhard/Siebenbrünn ist sehr verbaut und es befinden sich weitere Objekte sowie die Kirche in nur wenigen Metern Abstand zum Brandobjekt. Die Zufahrtsstraße nach St. Leonhard wurde gesperrt. Eine örtliche Umleitung besteht.

Brandursache unklar

Im Einsatz stehen derzeit etwa 150 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Siebenbrünn, Riegersdorf, Arnoldstein, Fürnitz, Gödersdorf, Pöckau, Seltschach-Agoritschach, Thörl-Maglern, Kerschdorf-Wertschach, sowie der Hauptfeuerwehrwache Villach und der Freiwilligen Feuerwehr Pogöriach. Die Löscharbeiten sind nach wie vor im Gange. Zur Brandursache gibt es noch keine Hinweise, die Ermittlungen werden nach Abschluss der Löscharbeiten aufgenommen.

