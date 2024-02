Sohn kommt betrunken heim, dann klopft die Polizei an der Tür

Nun, Fakt ist, der 37-jährige Mann aus Villach-Land befand sich in der Nacht zum heutigen Samstag, den 3. Feber, in seinem Elternhaus in Bad Kleinkirchheim. Dort trafen ihn auch die Beamten der Polizei Bad Kleinkirchheim an. Ein Alko-Test wurde mit ihm durchgeführt. Das Ergebnis: Eine starke Alkoholisierung konnte nachgewiesen werden. Aber wie kam es dazu?

Unfallwrack, aber keine Spur vom Lenker

Zurück zum Anfang des Vorfalls: Die Polizei hatte nämlich auf der L79 Falkertstraße, Ebene Reichenau, ein verunfalltes Auto aufgefunden. Vom Lenker keine Spur. Später konnte der 37-jährige Villacher ausgeforscht werden. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und er wird angezeigt.

Einfach gegangen

Es stellte sich heraus, dass er am Freitagabend, dem 2. Feber, gegen 19 Uhr auf der L79 mit seinem Auto in einer Kurve von der Straße abkam, eine Leitschiene touchierte und einen Straßenleitpflock überfuhr. „Anschließend verließ er die Unfallstelle, sein Pkw blieb im schneebedeckten Bereich zurück“, berichtet die Landespolizeidirektion Kärnten.