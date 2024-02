Wird US-Skistar Mikaela Shiffrin bald zu Steirerin?

Das Ski-Ass Mikaela Shiffrin ist ein gern gesehener Gast am Dachstein. Immer wieder „schneit“ sie dort auf einen Besuch vorbei, wie der Bürgermeister Ernst Fischbacher der „Kleinen Zeitung“ bestätigt. Bezüglich der Vermutung, die Skifahrerin könnte ein Heim in der Ramsau anstreben, sei ihm aber nichts Näheres bekannt.

Enger Kontakt zu Familie Mitter

Was aber könnte der Anlass für einen Umzug in die grüne Steiermark sein? Shiffrins Partner, der norwegische Skifahrer Alexander Aamodt Klide, pflegt engen Kontakt zur Familie Mitter. Schon als junger Bursche soll er oft auf Besuch in der Ramsau gewesen sein. Auch zwei Mitter-Söhne stehen mit dem Ski-Paar beruflich eng in Verbindung. Auch heuer waren die beiden Ski-Stars schon in der Ramsau zu Gast. Von Umzugsplänen sei aber auch der Familie Mitter noch nichts zu Ohren gekommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.02.2024 um 07:53 Uhr aktualisiert