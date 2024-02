Nachbar schlug wegen piependem Rauchmelder Alarm

Am Freitag, dem 2. Feber, gegen 18.45 Uhr bemerkte ein Nachbar eines Wohnhauses in der Gemeinde Kötschach-Mauthen, Bezirk Hermagor, aufgrund der aktiven Rauchmelder, dass der an die Stückgutheizung angeschlossene Kamin in Brand geraten war.

Kamin ausgebrannt

Dieser wurde unter Aufsicht der FF Würmlach und Kötschach-Mauthen mit insgesamt 25 Mann ausgebrannt. Personen kamen keine zu Schaden. Löscharbeiten waren durch die Feuerwehren keine mehr notwendig, jedoch wurde Nachschau gehalten und das Wohnhaus mittels Druckbelüfter rauchfrei gemacht. Auch wurde ein Rauchfangkehrer zur Überprüfung und Reinigung (kehren) des Kamins zugezogen. Am Gebäude entstand kein Sachschaden, Kamin wird nach dem Auskühlen überprüft.