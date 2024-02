Nächster Brand im Raum Villach-Land: „Bekämpfung war äußerst schwierig“

Die Nachlöscharbeiten dauern an.

Die Nachlöscharbeiten dauern an.

Veröffentlicht am 3. Februar 2024, 09:01 / ©BFKdo Villach Land

Am Samstag, dem 3. Feber, um 5.40 Uhr wurden die Feuerwehren der Gemeinden Wernberg und Velden auf den Plan gerufen. Ein Dachstuhl in Ketschach, Wernberg, brannte. Bemerkt wurde das Feuer vom Hausbesitzer selbst, als er das Haus verließ, um seine Tiere zu versorgen. „Beim Eintreffen der Feuerwehr war eine starke Rauchentwicklung im Dachbereich des Objektes erkennbar bzw. schlugen an der Rückseite des Objektes bereits Flammen aus dem Dach“,

Dach geöffnet

„Über Auftrag des Einsatzleiters der FF Föderlach, BI Martin Warmuth, erfolgte unverzüglich ein Innenangriff unter schwerem Atemschutz. Die Atemschutztrupps arbeiteten sich über das Stiegenhaus bis ins Dachgeschoß vor“, berichtet das Bezirksfeuerwehrkommando Villach-Land. Die Dachhaut wurde über die Teleskopmastbühne der FF Velden geöffnet, um die Brandbekämpfung von außen anzugehen.

©BFKdo Villach Land ©BFKdo Villach Land

„Äußerst schwierig“

„Die Brandbekämpfung zeigte sich als äußerst schwierig, da ein Durchdringen der Dachhaut nur sehr schwer möglich war. Unter Einsatz von sogenannten ‚Fognails‘ gelang es den Einsatzkräften gezielt gegen das Brandgeschehen vorzugehen“, heißt es weiter. Die Nachlöscharbeiten dauern noch an. Zirka 80 Mann und neun Feuerwehrfahrzeuge standen im Einsatz.