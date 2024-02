Bezahlkarte für Flüchtlinge auch in Österreich? Diese Länder sind dafür

Ausgehend von der deutschen Umstellung auf ein Kartensystem für Asylwerber hat die ÖVP nun dieses Thema auch nach Österreich gezogen. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) will solch einen Modus, der den Zugang zu Barleistungen einschränkt, nun auch hierzulande aufziehen. Unterstützung kommt aus Nieder- und Oberösterreich. Die roten Länder zeigen sich ablehnend.

Flüchtlinge leben auf Kosten der Länder

Die Ausgangsposition in Österreich ist durchaus heterogen, da es sich um eine reine Länder-Angelegenheit handelt. Das kommt daher, dass in den Bundeseinrichtungen, die Asylwerber in der Regel nur in den ersten Tagen betreuen, ohnehin ausschließlich Sachleistungen geboten werden. Kommen die Flüchtlinge dann in die Grundversorgung der Länder, werden die Leistungen dann teils auch bar ausgeschüttet – das vor allem, da dies als kostengünstiger gilt.

Sollen Asylwerber statt Bargeld eine Bezahlkarte bekommen? Ja. Nein. Ist mir egal. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Bis zu 260 Euro im Monat

Um welche Leistungen es sich überhaupt handeln soll, die via Karte nur als Sachleistung angeboten werden sollen, ist unklar. Fix gemeint ist wohl das Taschengeld, das aber nicht einmal in jedem Bundesland ausbezahlt wird. Die Länder können unter dem Titel 40 Euro pro Monat zur Verfügung stellen. Dazu kommt noch ein Bekleidungsgeld von einmal 150 Euro pro Jahr. Schließlich gibt es einen Essensbeitrag, der dort gewährt wird, wo keine Verköstigung zur Verfügung gestellt wird. Das ist der Regelfall. Hier variieren die Beträge in den Ländern zwischen rund 180 und 260 Euro im Monat. In den meisten Bundesländern werden die Leistungen bar ausgezahlt.

SPÖ-Bundesländer dagegen

Ablehnung kam von allen drei rot-geführten Bundesländern. Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) verwies schon am Donnerstag bei einem Pressetermin auf die ohnehin hohe Sachleistungsquote in der Grundversorgung. Asylwerber bekämen Unterkunft und Verpflegung sowie 40 Euro Taschengeld im Monat. „Dafür ein Kartensystem zu implementieren, würde ich kritisch sehen, weil der Verwaltungsaufwand höher wäre als der Effekt.“ Deftiger reagierte Wiens zuständiger Stadtrat Peter Hacker (SPÖ) im Ö1-„Mittagsjournal“. Alle paar Monate werde vom Innenminister aus dem Hut des Zauberkastens ein Problem erfunden, das nicht existiere und eine Lösung gefunden, die keiner brauche.

Das sagt die Kärntner Politik

Auch die zuständige Kärntner Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) äußerte sich ablehnend. Der Gegenpol aus dem Kärntner Landtag, Team Kärnten-Chef, Bürgermeister Gerhard Köfer, sieht das aber ganz anders. Er sieht das Vorgehen des Nachbarlandes Deutschland als „vorbildhaft“ für Österreich. „Das ist nicht nur eine Verwaltungsvereinfachung, sondern sorgt auch dafür, dass Österreich in seiner Attraktivität als Asyl-Zielland einbüßt. Die Maßnahme würde auch sicherstellen, dass das Taschengeld ausschließlich innerhalb Österreichs verwendet werden kann und das Geld nur dafür eingesetzt wird, wofür es vorgesehen ist.“

Kärnten als Modellregion?

Grundsätzlich, so Köfer, müsse es das Ziel sein, im Asylbereich verstärkt auf Sachleistungen, statt auf Geldleistungen zu setzen. Was das Modell der Bezahlkarten betrifft, wäre es aus der Sicht Köfers vorstellbar, dass Kärnten als Modellregion für die Einführung in Österreich dient: „Unser Bundesland ist von seiner Größe und von der Anzahl an Asylanten her überschaubar, daher wäre Kärnten bestens geeignet, einen abgestimmten Testballon steigen zu lassen.“ Köfer fordert diesbezüglich Gespräche zwischen der Landes- und der Bundesregierung ein.

Vorstoß wird in Niederösterreich bereits geprüft

Bei Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) findet der Minister damit Gehör. Würden Bargeldauszahlungen eingeschränkt, gäbe es deutlich weniger Anreize für illegale Migration und auch weniger Möglichkeiten, staatliche Unterstützung in die jeweiligen Herkunftsländer zu überweisen, so die Landeschefin, die heute gemeinsam mit Karner bei einem Medientermin auftrat. Diesen Vorstoß korrekt und praktikabel auszugestalten werde bereits überprüft. Die Landeshauptfrau brachte Sachleistungskarten oder Gutscheine ins Spiel.

Oberösterreich macht sich für Bezahlkarte stark

In Oberösterreich hatten sich Mitte der Woche bereits Landeshauptmann Thomas Stelzer und Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (beide ÖVP) für ein Bezahlkartensystem nach deutschem Vorbild stark gemacht. Man wolle dieses in Oberösterreich einführen, wichtig sei aber, „dass wir dabei eine möglichst einheitliche Vorgangsweise wählen“. Die Grundversorgungsleistungen hätten den Auftrag, das tägliche Leben der Asylwerber zu ermöglichen, „dienen aber sicher nicht“ als Transferleistungen in die Heimatländer“.

Die Grünen: Bei Geldkarte Bargeldbehebungen möglich machen?

Die Grünen sind von dem Vorhaben wenig begeistert. „Die Praxis hat gezeigt, dass Sachleistungen keine Ersparnis bringen, sondern wesentlich teurer sind als Geldleistungen“, meinte ihr Mandatar Georg Bürstmayr im „Standard“. Denn Sachleistungen seien mit einem höheren Verwaltungsaufwand und hohen Personal- und Investitionskosten verbunden. Gegen eine Geldkarte sei an sich nichts einzuwenden, solange „sichergestellt ist, dass sie von einem seriösen Finanzdienstleister abgewickelt wird und Barabhebungen weiterhin möglich sind“, sagt Bürstmayr.

Salzburger FPÖ: „Grundsätzlich sinnvolles Konzept“

Zustimmung zu den Überlegungen kommt hingegen von den blauen Mitgliedern der Salzburger Landesregierung: Die für Integration zuständige LHStv. Marlene Svazek und Sozial-Landesrat Christian Pewny (beide FPÖ) sprachen in einer Aussendung von einem „grundsätzlich sinnvollen Konzept“. Svazek stellte in den Raum, dass die Karten auch zur Anwesenheitskontrolle und für die Überprüfung von verpflichtenden Kursteilnahmen verwendet werden könnten.

Kickl: „Obergrenze Null bei der illegalen Masseneinwanderung“

FPÖ-Chef Herbert Kickl ist diese Position wohl zu defensiv. Sach- statt Geldleistungen seien nur ein einziger winziger Schritt, meinte er in einer Aussendung. Wie bei der Teuerung müsse das Problem an der Wurzel gepackt werden – „und das bedeutet Obergrenze Null bei der illegalen Masseneinwanderung“. (APA/ Red, 2.2.2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.02.2024 um 09:05 Uhr aktualisiert