Großfahndung in Wien: Terrorverdächtiger wieder in Gewahrsam

Ein Häftling, der nach jüngsten, vorerst offiziell nicht bestätigten Informationen der APA wegen Terrorverdachts in U-Haft saß, ist Freitagmittag, den 3. Februar 2024 während eines Termins im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien geflüchtet – wir berichteten. Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, konnte der Geflohene nun wieder festgenommen werden.

Zum Hintergrund

Der geflüchtete Mann – es handelt sich um einen jungen Erwachsenen – war zuletzt wegen Raubes und Körperverletzung in Strafhaft gesessen. Unmittelbar nach seiner Entlassung im Jänner wurde er in U-Haft genommen. Grund dafür waren ein dringender Tatverdacht im Zusammenhang mit Ermittlungen in Richtung terroristischer Straftaten. Als Haftgründe wurden Tatbegehungs- und Fluchtgefahr angenommen. Da die Justizanstalt Josefstadt eine Krankenabteilung besitzt, wurde der Mann in die Bundeshauptstadt verlegt. Nähere Auskünfte zu einem möglichen terroristischen Hintergrund des auf der Flucht befindlichen jungen Mannes sowie nähere Details zu seiner Flucht lagen am späten Freitagnachmittag nicht vor. Sämtliche justiziellen Stellen verwiesen auf APA-Anfragen auf die Medienstelle des Justizministeriums, die sich dazu vorerst nicht äußerte.