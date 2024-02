VSV jubelt über Overtime-Sieg gegen Laibach

Die ”Adler”, bei denen kurzfristig Mark Katic wegen einer Unterkörperverletzung ausgefallen war, starteten gegen den direkten Konkurrenten aus Laibach mit enorm viel Druck und hohem Tempo. Schon nach wenigen Sekunden verfehlte Kevin Hancock mit einem Schuss aus der Drehung nur um wenige Zentimeter das Tor von Laibach-Goalie Lukas Horak.

Harter Kampf in der Unterzahl

Schon in der 3. Spielminute gab es das erste Überzahlspiel für die Blau-Weißen, 60 Sekunden davon sogar 5-gegen-3: Die “Adler” spielten schnell, ließen die Scheibe perfekt laufen und machten das 1:0 (5.): Benjamin Lanzinger verwerte dabei einen Rebound nach Schuss von Dylan MacPherson perfekt zur Führung. Nur drei Minuten später musste Felix Maxa wegen Spielverzögerung für zwei Minuten auf der Strafbank nehmen, aber die “Adler” verteidigten stark, hatten im Konter durch Marco Richter im 1-gegen-0 sogar die Chance auf das 2:0, doch Horak rettete mit Glück und Können. Ebenso konnte sich der Gäste-Goalie bei einem Alleingang von Alexander Rauchenwald kurz vor Drittelende auszeichnen. So blieb es nach 20 Minuten bei der Villacher Führung.

Ausgleich im zweiten Drittel

Im Mittelabschnitt drückten die “Adler” zu Beginn die Gäste weiterhin in die Defensive, erarbeiteten sich mit schnellem Spiel immer wieder gute Torchancen. Aber auch die Gäste blieben mit schnellen Kontern gefährlich, in der 24. Minute rettete beispielsweise bei einem Schuss von Trevor Gooch die Querlatte für VSV-Goalie J.P. Lamoureux. Die Blau-Weißen waren jedoch weiter das bessere Team, hatten Chancen durch Sabolic, Rauchenwald, Hancock oder Desjardins, aber der Puck wollte nicht ins Tor. In der 30. Minute wurde Layne Viveiros von den Referees wegen hohen Stocks für vier Minuten in die Kühlbox geschickt. Die logische Folge: Der Ausgleich der Gäste zum 1:1. Den Treffer erzielte Charlie Dodero. Die “Adler” drängten zwar auf die neuerliche Führung, erarbeiteten sich auch einige Torchancen, aber es fehlte etwas die Kaltschnäuzigkeit und wohl auch das nötige Spielglück.

Sieg im Overtime

Im Schlussdrittel ging das Match hin und her. Zwar hatten die Heimischen weiter mehr und die besseren Torchancen, aber auch die Gäste tauchten mit schnell vorgetragenen Kontern immer wieder brandgefährlich vor Lamoureux auf. Es war in dieser Phase ein Match auf des Messers Schneide mit vielen tollen mitreißenden Szenen auf beiden Seiten. Die Blau-Weißen kämpften, gaben alles, aber scheiterten immer wieder an der mangelnden Chancenauswertung. In den Schlussminuten überschlugen sich die Ereignisse: Zuerst war es Maxi Rebernig, der mit einem Traumtor im Fallen den vermeintlichen Siegtreffer zum 2:1 markierte, doch 34 Sekunden vor dem Ende schlugen die Gäste durch Leskinen zurück – 2:2 (60.). Das Match ging in die Overtime, und da fixierten die “Adler” den Sieg: John Hughes scheiterte noch knapp, doch den Abpraller versenkte Andrew Desjardins zum blau-weißen Sieg.